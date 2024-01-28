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НБУ анонсировал второй этап валютной либерализации

Воскресенье 28 января 2024 20:38
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НБУ анонсировал второй этап валютной либерализации Фото: Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Юлия Бойко

Национальный банк Украины работает над вторым этапом валютной либерализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национального банка Украины Андрея Пышного.

"У нас впереди второй этап валютной либерализации, смягчение валютных ограничений, предусматривающий определенные послабления по торговому финансированию. Предусматривающий, в том числе, и возможность уплаты процентов по обязательствам украинских эмитентов", - сказал он.

В то же время, смягчение ограничений не предусматривает возвращение основной суммы и тела соответствующих обязательств. Пышный говорит, что это произойдет на следующем этапе валютной либерализации.

Он добавил, что базовая цель валютных ограничений состоит в том, что в Украину должны прийти новые деньги.

Напомним, Национальный банк Украины может разрешить репатриацию "новых" дивидендов в рамках смягчения валютных ограничений.

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