НБУ на 8 липня опустив офіційний курс долара нижче 27 гривень

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар. Курс на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 26,9309 гривень за 1 долар (-0,196 грн). При цьому курс долара на 7 липня становить 27,1269 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,96 гривень за долар, курс купівлі до 26,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 30,41 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 7 липня довідковий курс на рівні 26,93 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 липня (27,17 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 7 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,08 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 30,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,81 (26,91 - 6 липня), продажу - 27,08 (27,20 - 6 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,01 (30,05 - 6 липня), продажу - 30,57 (30,62 - 6 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 6 липня), продажу 3,82 (3,84 - 6 липня) грн за 10 рублів.