НБУ на 28 липня трохи підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав менш ніж на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 28 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 0,1 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 липня встановлено на такому рівні: 27,7571 гривень за 1 долар (+0,0012 грн). При цьому курс долара на 27 липня становить 27,7559 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 32,58 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 липня довідковий курс на рівні 27,77 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 липня (27,73 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 27 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,92 гривень за долар. Курс євро виріс на 26 копійок до 32,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,64 (27,62 - 24 липня), продажу - 27,92 (27,91 - 24 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,93 (31,73 - 24 липня), продажу - 32,55 (32,29 - 24 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,48 (3,51 - 24 липня), продажу 3,94 (3,94 - 24 липня) грн за 10 рублів.