НБУ на 24 липня підвищив курс долара до максимуму з кінця березня

Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 липня встановлено на такому рівні: 27,8779 гривень за 1 долар (+0,0981 грн). При цьому курс долара на 23 липня становить 27,7798 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара зріс до максимуму з кінця березня 2020 року. Вище курс був лише 31 березня - 28,0615 гривень за долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,89 гривень за долар, курс купівлі до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 32,28 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 липня довідковий курс на рівні 27,88 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 22 липня (27,76 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 28,09 гривень за долар. Курс євро виріс на 26 копійок до 32,43 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,80 (27,68 - 22 липня), продажу - 28,09 (28,01 - 22 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,85 (31,61 - 22 липня), продажу - 32,43 (32,17 - 22 липня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,52 (3,52 - 22 липня), продажу 3,97 (3,95 - 22 липня) грн за 10 рублів.