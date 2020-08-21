НБУ на 21 серпня різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,48 гривень за долар. Курс на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 серпня встановлено на такому рівні: 27,4812 гривень за 1 долар (+0,1652 грн). При цьому курс долара на 20 серпня становить 27,3160 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,49 гривень за долар, курс купівлі до 27,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 32,61 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 серпня довідковий курс на рівні 27,49 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 19 серпня (27,30 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 20 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 18 копійок до 27,63 гривень за долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 32,71 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,32 (27,22 - 19 серпня), продажу - 27,63 (27,45 - 19 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,22 (32,17 - 19 серпня), продажу - 32,71 (32,69 - 19 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 19 серпня), продажу 3,82 (3,82 - 19 серпня) грн за 10 рублів.