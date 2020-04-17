НБУ на 21 квітня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,07 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 27,0774 гривень за 1 долар (-0,1248 грн). При цьому курс долара на 17 квітня становить 27,2022 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 17 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,10 гривень за долар, курс купівлі - 27,07 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 квітня довідковий курс на рівні 27,07 грн/долар, знизивши його порівняно з 16 квітня (27,22 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 17 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,38 гривень за долар, курс євро знизився на 17 копійок до 29,67 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,04 (27,13 - 16 квітня), продажу - 27,38 (27,49 - 16 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,07 (29,24 - 16 квітня), продажу - 29,67 (29,84 - 16 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,22 - 16 квітня), продажу 3,71 (3,71 - 16 квітня) грн за 10 рублів.