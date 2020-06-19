НБУ на 19 червня знизив курс долара

Нацбанк України на 19 червня 2020 року знизив офіційний курс до 26,76 гривень за долар. Це всього лише на одну копійку нижче, ніж днем раніше.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Зокрема, офіційний курс на 19 червня встановлено на рівні 26,7633 гривень за долар. Відзначимо, курс долара на 18 червня становив 26,776 гривень.

Міжбанк

Міжбанк 18 червня відкрився зростанням курсу долара, на піку американська валюта досягла позначки у 26,82 гривень. Однак протягом дня курс відкотився і на закритті сесії долар продавався за 26,75 гривень.

Куди більше падіння продемонстрував євро, який протягом вчорашніх торгів піднімався до 30,15 гривень, проте за підсумками дня різко впав нижче позначки 30 гривень.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах 18 червня середній курс долара у продажу склав 26,88 гривень - другий день поспіль американська валюта продавалася за таким курсом. При цьому готівковий євро помітно подешевшав - до 30,19 гривень.

У цілому середній курс покупки долара складав 26,68 (26,67 - 17 червня), продажу - 26,88 (26,88 - 17 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,74 (29,78 - 17 червня), продажу - 30,19 (30,26 - 17 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,41 (3,41 - 17 червня), продажу 3,87 (3,87 - 17 червня) грн за 10 рублів.