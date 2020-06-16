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НБУ на 16 червня підвищив курс долара

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Курс долара піднявся ще на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2020 року встановив офіційний курс на позначці 26,84 гривень за долар. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 26,844 гривень за один долар (+0,1137 грн). Відзначимо, курс долара на 15 червня становив 26,7303 гривень.

Міжбанк

Вчора на відкритті міжбанку курс долара в продажу піднімався до 26,82 гривень, додавши 4 копійки в порівнянні з кінцем минулого тижня. Водночас курс євро знижувався до позначки 30,14 гривень.

До закриття міжбанківського ринку курс долара трохи відкотився до позначки 26,81 гривень, а євро все-таки піднявся до 30,23 гривень.

Готівковий ринок

Вчора в обмінних пунктах України курс долара піднімався в середньому до 26,86 гривень. Це на 7 копійок більше, якщо порівнювати з попереднім робочим днем. Курс євро знизився до 30,20 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара вчора досяг 26,63 (26,57 - 12 червня), продажу - 26,86 (26,79 - 12 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 29,71 (29,75 - 12 червня), продажу - 30,20 (30,25 - 12 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,40 (3,41 - 12 червня), продажу 3,87 (3,86 - 12 червня) грн за 10 рублів.

Автор: РБК-Україна

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