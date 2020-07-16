НБУ на 16 липня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,11 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на такому рівні: 27,1190 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). При цьому курс долара на 15 липня становить 27,1436 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,09 гривень за долар, курс купівлі до 27,06 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,90 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 липня довідковий курс на рівні 27,10 грн/долар, знизивши його порівняно з 14 липня (27,15 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 15 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,20 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 30,96 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,00 (27,01 - 14 липня), продажу - 27,20 (27,24 - 14 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,40 (30,29 - 14 липня), продажу - 30,96 (30,81 - 14 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 14 липня), продажу 3,86 (3,86 - 14 липня) грн за 10 рублів.