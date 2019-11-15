НБУ на 15 листопада знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,24 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 листопада, встановлено на такому рівні: 2424,4999 гривень за 100 доларів (-14,6308 гривень).

При цьому курс долара на 14 листопада становить 2431,5588 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 14 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 24,28 гривень за долар, курс купівлі до 24,25 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 26,73 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 листопада довідковий курс на рівні 24,25 грн/долар, знизивши його порівняно з 13 листопада (24,31).

У той же час в обмінних пунктах України 14 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 24,40 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 26,90 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,19 (24,29 - 13 листопада), продажу - 24,40 (24,50 - 13 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,52 (26,63 - 13 листопада), продажу - 26,90 (27,03 - 13 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 13 листопада), продажу 3,86 (3,85 - 13 листопада) грн за 10 рублів.