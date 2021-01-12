Курс долара падає третій день поспіль

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 12 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 січня встановлено на такому рівні: 28,2038 гривень за 1 долар (-0,0809 грн). При цьому курс долара на 11 січня становить: 28,2847 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після зростання на початку року.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,27 гривень за долар, курс купівлі до 28,25 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 36 копійок до 34,44 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.