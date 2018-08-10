НБУ на 13 серпня послабив курс гривні до 27,25 грн/долар

Долар подорожчав на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 10 серпня, послабив курс гривні до 27,25 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара встановлено на такому рівні:

2724,5640 гривні за 100 доларів (+13,4247).

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:15 10 серпня 2018 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії підвищився на 13 копійок - до 27,30 грн/дол, курс купівлі підвищився до 27,28 грн/дол.

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 серпня 2018 року, об 11:10 курс долара у продажу у порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 27,40 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,11 гривень за долар.

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара станом на 12:00 підвищилося до 27,22 гривень за долар.

НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.