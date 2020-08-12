НБУ на 12 серпня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,59 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 27,5982 гривень за 1 долар (-0,0025 грн). При цьому курс долара на 11 серпня становить 27,6007 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,62 гривень за долар, курс купівлі - 27,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 32,43 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 серпня довідковий курс на рівні 27,60 грн/долар, не змінивши його у порівнянні з 10 серпня (27,60 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 11 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,73 гривень за долар. Курс євро знизився на 12 копійок до 32,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,50 (27,50 - 10 серпня), продажу - 27,72 (27,73 - 10 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,09 (32,18 - 10 серпня), продажу - 32,57 (32,69 - 10 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 10 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 10 серпня) грн за 10 рублів.