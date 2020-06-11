НБУ на 11 червня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлено на такому рівні: 26,6367 гривень за 1 долар (-0,0045 грн). При цьому курс долара на 10 червня становить 26,6412 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,65 гривень за долар, курс купівлі до 26,63 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,25 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 червня довідковий курс на рівні 26,64 грн/долар, не змінивши його порівняно з 9 червня (26,64 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 10 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,75 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 30,25 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,49 - 9 червня), продажу - 26,75 (26,72 - 9 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,73 (29,60 - 9 червня), продажу - 30,25 (30,11 - 9 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,41 - 9 червня), продажу 3,88 (3,88 - 9 червня) грн за 10 рублів.