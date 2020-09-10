НБУ на 10 вересня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлено на такому рівні: 27,8296 гривень за 1 долар (+0,0264 грн). При цьому курс долара на 9 вересня становить 27,8032 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 9 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,83 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,76 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 вересня довідковий курс на рівні 27,82 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 8 вересня (27,82 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 вересня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,87 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,84 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,67 (27,64 - 8 вересня), продажу - 27,87 (27,85 - 8 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,37 (32,41 - 8 вересня), продажу - 32,84 (32,88 - 8 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,38 (3,38 - 8 вересня), продажу 3,77 (3,78 - 8 вересня) грн за 10 рублів.