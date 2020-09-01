НБУ на 1 вересня підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,56 гривень за долар. Курс на 8 копійок вище .

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 вересня встановлено на такому рівні: 27,5618 гривень за 1 долар (+0,0859 грн). При цьому курс долара на 31 серпня становить 27,4759 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 31 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,54 гривень за долар, курс купівлі до 27,51 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,76 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 серпня довідковий курс на рівні 27,56 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 28 серпня (27,47 грн).

Готівковий ринок

обмінних пунктах України 31 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,64 гривень за долар. Курс євро виріс на 13 копійок до 32,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,39 (27,38 - 28 серпня), продажу - 27,64 (27,61 - 28 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,17 - 28 серпня), продажу - 32,81 (32,68 - 28 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,42 - 28 серпня), продажу 3,78 (3,77 - 28 серпня) грн за 10 рублів.