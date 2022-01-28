В НБА назвали стартові п’ятірки на Матч всіх зірок-2022

В НБА назвали гравців, які увійшли до стартових п’ятірок команд Сходу та Заходу на Матч всіх зірок НБА-2022. Сам матч відбудеться в Клівленді 20 лютого.

Команда Заходу

Стефен Каррі (Голден Стейт Ворріорз)

Для Каррі це буде вже восьмий МВЗ. В цьому сезоні Стеф зіграв у 45 матчах в яких в середньому набирав 25,8 очок та 6,2 передачі.

Джа Морант (Мемфіс Грізліс)

Для Моранта це дебютний МВЗ. В цьому сезоні Джа зіграв у 37 матчах в яких в середньому набирав 25,8 очок та 6,9 передачі.

Ендрю Віггінс (Голден Стейт Ворріорз)

Для канадського форварда це буде дебютний МВЗ. В цьому сезоні Віггінс зіграв у 45 матчах в яких в середньому набирав 18,1 очко та 4,2 підбирання.

Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)

Для Джеймса, який обраний капітаном команди це буде вже вісімнадцятий МВЗ. В цьому сезоні Леброн зіграв у 36 матчах в яких в середньому набирав 29,1 очко, 7,7 підбирань та 6,3 передачі.

Нікола Йокич (Денвера Наггетс)

Для сербського центрового це буде четвертий МВЗ. В цьому сезоні Йокич зіграв у 42 матчах в яких в середньому набирав 26,2 очок, 13,8 підбирань та 7,6 передачі.

Команда Сходу

Трей Янг (Атланта Хоукс)

Для Янга це буде другий МВЗ. В цьому сезоні Трей зіграв у 43 матчах в яких в середньому набирав 27,7 очок та 9,3 передачі.

Демар Дерозан (Чикаго Буллс)

Для Дерозана це буде вже п’ятий МВЗ. В цьому сезоні Демар зіграв у 43 матчах в яких в середньому набирав 26,4 очок та 5 підбирань.

Кевін Дюрант (Бруклін Нетс)

Для Дюранта, який обраний капітаном команди це буде вже дванадцтий МВЗ. В цьому сезоні Кевін зіграв у 36 матчах в яких в середньому набирав 29,3 очко, 7,4 підбирань та 5,8 передач.

Янніс Адетокунбо (Мілуокі Бакс)

Для грецького баскетболіста це буде вже шостий МВЗ. В цьому сезоні Яніс зіграв у 40 матчах в яких в середньому набирав 28,6 очок, 11,2 підбирань та 6 передач.

Джоел Ембіід (Філадельфія Севенті Сіксерс)

Для камерунського центрового це буде вже п’ятий МВЗ. В цьому сезоні Ембіід зіграв у 37 матчах в яких в середньому набирав 28,9 очок та 10,7 підбирань.