НБА: Михайлюк с третьей результативностью в сезоне приобщился к триумфу "Юты" в овертайме (видео)

"Юта Джаз", за которую выступает атакующий защитник Святослав Михайлюк, на домашней площадке в овертайме обыграла "Бруклин" (112:111). Украинец провел на паркете 16 минут и 48 секунде, записав в свой актив 16 очков, 1 подбор и 3 передачи. Он реализовал четыре успешные попытки трехочковых из семи.

16 очков - третий показатель результативности Михайлюка в текущем сезоне. Больше (18 баллов) он набирал в двух поединках - против того же "Бруклина" и "Портленда". Этой победой "Юта" прервала серию из трех поражений подряд.

"Сакраменто Кингз", цвета которого защищает центровой Алексей Лень, на выезде одержал победу над "Чикаго" (124:119). Отечественный легионер не попал в заявку на матч второй раз подряд. Ранее он пропустил гостевой поединок с "Бостоном" (114:97).

В текущем чемпионате "Юта" одержала 10 побед в 38-ми матчах и идет 14-й (из 15-ти команд) в Западной конференции. У "Сакраменто" - 20 успешных поединков из 39-х. Команда Леня, которая также играет в Западном дивизионе, идет 9-й.