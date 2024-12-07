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НБА: Михайлюк провел лучший матч за "Юту", Лень приложился к победе "Сакраменто"

США, Суббота 07 декабря 2024 10:56
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НБА: Михайлюк провел лучший матч за "Юту", Лень приложился к победе "Сакраменто" Фото: Святослав Михайлюк (nba.com)
Автор: Андрей Костенко

Украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень помогли своим клубам одержать победы в очередных поединках Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Михайлюк второй раз в сезоне вышел в стартовой пятерке "Юты". Его команда на собственной площадке разгромила "Портленд" – 141:99. Украинец сыграл 22 минуты, за которые набрал 13 очков. Атакующий защитник реализовал 5 из 7-ми бросков с игры, в том числе – 3 из 4-х трехочковых. Кроме того, на его счету 8 подборов и 4 результативных передачи.

Для 27-летнего отечественного легионера это самый результативный матч в сезоне. Он присоединился к "Юте" прошлым летом и принял участие в 4 поединках регулярного чемпионата. Его статистические показатели – 4.3 очка, 0.3 подбора и 1 передача в среднем за игру.

Для "джазменов" это только пятая победа в сезоне. Они идут на предпоследнем, 14-м месте в Западной конференции.

Достижения другого игрока сборной Украины – центрового Алексея Леня – более скромные. Во встрече "Сакраменто" с "Сан-Антонио" (140:113) он провел на площадке почти 4 минуты, заработал 2 очка и выполнил 1 передачу.

31-летний баскетболист в этом сезоне сыграл 16 матчей, в среднем набирая 1.5 очка, 2 подбора и 0.7 передачи. "Сакраменто" с 11 победами занимает 12-ю строчку в Западной конференции.

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