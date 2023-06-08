НБА: "Майами" проиграл "Денверу" первый домашний матч финальной серии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, финал

"Майами" – "Денвер" – 94:109 (24:24, 24:29, 20:29, 26:27); серия – 1:2

В стартовой четверти у обеих команд были удачные отрезки. Впрочем, ни "Хит", ни "Наггетс" уйти в существенный отрыв не смогли. Хозяева растеряли гандикап +5, а пик превосходства денверцев составил четыре пункта. В конце концов, 12-минутка завершилась вничью.

Но постепенно гости захватили инициативу полностью. Решающими стали четверти до и после большого перерыва. За это время "Наггетс" успели оторваться на целых 14 очков. Хотя в какой-то момент "Денвер" едва не вышел на рубеж 20-ти пунктов преимущества.

Эту психологическую черту гости из Колорадо все же пересекли в решающие 12 минут. Такое развитие событий обеспечило "Наггетс" возможность играть по счету в финальной четверти. "Майами" сумел выровнять игру, но приблизиться к сопернику флоридцы так и не смогли.

Самым результативным в матче стал защитник "Денвера" Джамал Мюррей. Он оформил трипл-дабл – набрал 34 очка, сделал 10 подборов и отдал 10 передач. Рядом с ним и центровой "Наггетс" Никола Йокич (32+21+10). Ветеран "Хит" Джимми Батлер оформил 28 очков.