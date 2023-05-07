RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБА: "Лейкерс" снова одолели "Голден Стэйт", "Майами" повел в серии против "Нью-Йорка"

Фото: Энтони Дэвис был неудержим в этот вечер (bc7news.com)
Автор: Антон Федорцив

Полуфинальные серии плей-офф в Западной и Восточной конференциях Национальной баскетбольной ассоциации продолжились двумя матчами. Победы одержали "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Майами Хит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Майами" – "Нью-Йорк" – 105:86 (29:21, 29:23, 29:26, 18:16); серия – 2:1

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Лейкерс" – "Голден Стейт" – 127:97 (23:30, 36:18, 27:20, 41:29); серия – 2:1

Флоридцы фактически не предоставили "Никс" никаких шансов. "Хит" как захватили инициативу с первых минут, так и не выпустили ее из рук на протяжении всей встречи. С каждой четвертью преимущество "Майами" становилось больше. Хотя фундамент победы хозяева заложили в первой 12-минутке.

"Майами" по ее итогам "привез" гостям 8 очков преимущества. По итогам трех следующих четвертей – еще 11 пунктов. Самым результативным в составе "Хит" стал защитник Джимми Батлер. Он набрал 28 очков, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи.

В свою очередь в Городе ангелов интриги было больше, по крайней мере на старте. "Лейкерс", казалось, контролируют ход поединка, но проиграли концовку первой четверти (23:30). Впрочем, этот локальный успех "Уорриорз" оказался последним в третьей встрече команд.

"Лос-Анджелес" с Энтони Дэвисом (25 очков, 13 подборов) и Леброном Джеймсом (21+8, а еще 8 передач) во главе выиграли три следующие 12-минутки и решили судьбу противостояния задолго до финальной сирены. Итоговая преимущество составило 30 пунктов – достойный реванш за разгром в Сан-Франциско несколько дней назад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАГолден СтейтБаскетбол