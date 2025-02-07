НБА: Леброн побил рекорд Джордана

Джеймс превзошел возрастной рекорд Майкла Джордана по сверхрезультативным матчам. В игре против "Голден Стейт" (120:112) он вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 38 минут. За это время набрал 42 очка, добавив к ним 17 подборов, 8 ассистов и один перехват.

Таким образом Леброн стал самым возрастным игроком (40 лет 38 дней) и вторым в истории НБА, набравшим более 40 очков в возрасте 40 лет. До этого уникальный рекорд удерживал Майкл Джордан, который забросил 43 очка в игре против "Нью-Джерси" в 2003 году, через четыре дня после 40-летия.

Интересно, что Джеймс является и самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 40 очков. Произошло это в марте 2004 года, когда он в составе "Кливленда" записал в свой актив 41 очко в противостоянии с "Нью-Джерси". Юной звезде тогда было 19 лет и 88 дней.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец штата Огайо, играл за школу "Сент-Винсент - Сент-Мэри". На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и за два десятилетия выступлений приобрел статус одного из сильнейших баскетболистов в истории.

Дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне-2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес переехал перед сезоном-2018/19. Универсальный форвард выиграл чемпионские титулы НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. Леброн в составе сборной США триумфовал на трех Олимпийских играх (2008, 2012, 2024). Имя Леброна Джеймса связывают с вероятным появлением в НБА франшизы в Лас-Вегасе.