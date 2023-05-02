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НБА: "Денвер" удвоил перевес над "Финиксом", "Филадельфия" победой начала серию

Фото: Кевин Дюрант снова потерпел неудачу (ballers.ph)
Автор: Антон Федорцив

Второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации продолжися двумя матчами. Победы одержали "Денвер Наггетс" и "Филадельфия Севенти Сиксерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Денвер" – "Финикс" – 97:87 (18:21, 22:21, 30:31, 27:14); серия – 2:0

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Бостон" – "Филадельфия" – 115:119 (38:31, 28:32, 21:24, 28:32); серия – 0:1

В противостоянии с "Финиксом" денверцы долгое время играли на равных. Ни "Наггетс", ни "Санз" не смогли уйти в отрыв по итогам ни одной из первых трех четвертей. Чуть лучше были дела аризонцев – +3 перед решающими минутами.

Впрочем, именно в финальной четверти "Денвер" организовал увенчавшийся успехом спурт. "Наггетс" быстро сравняли счет и начали быть лучше под обоими щитами. Как следствие, преимущество начало расти, достигло пика (12 очков) и позволило комфортно финишировать.

Самым результативным в матче стал лидер "Денвера" Никола Йокич с дабл-даблом. За более чем 41 минуту на паркете он набрал 39 пунктов, сделал 16 подборов и отдал 5 передач. Лучший в составе "Финикса" – защитник Девин Букер (35 очков).

В Массачусетсе "Бостон" оставил за собой первую половину встречи с "Филадельфией". Удачно начав, "Селтикс" немного потеряли концентрацию во второй четверти. Однако, на большой перерыв пошли при преимуществе в три очка.

А вот в третьей и четвертой 12-минутках лучше смотрелись гости. "Севенти Сиксерс", хоть и не смогли оторваться в счете, но пытались держать бостонцев на рубеже +/- пять пунктов. Правда, несколько раз лидер менялся. Впрочем, финальный отрезок удался именно "Филадельфии" (12:8).

Звезда гостей Джеймс Харден набрал 45 очков. В свою очередь универсальный форвард "Бостона" Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл (39 пунктов, 11 подборов). Но его усилий не хватило для победного старта новой серии.

К слову, накануне "Майами" с победы над "Никс" начал 1/2 финала Восточной конференции НБА.

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