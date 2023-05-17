RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБА: "Денвер" со спектаклем Йокича одолел "Лейкерс" на старте финальной серии Запада

Фото: Никола Йокич выиграл дуэль у Энтони Дэвиса (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашней победой "Денвер Наггетс" завершился первый матч в финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации против "Лос-Анджелес Лейкерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Денвер" – "Лейкерс" – 132:126 (37:25, 35:29, 34:38, 26:34); серия – 1:0

С первых минут денверцы захватили инициативу. Стартовую четверть хозяева закончили с преимуществом в 12 пунктов, хотя на пике отрыв достигал даже 16-ти. Тенденция продолжилась и во второй 12-минутке. Как следствие, на большой перерыв "Наггетс" ушли с +18.

Более ровной играла стала в третьей четверти. "Лейкерс" не только навязали конкуренцию "Денверу", но даже завершили этот отрезок в собственную пользу. Правда, пока калифорнийцы сократили отставание на четыре очка, хозяева успели "пробить" сотню.

А вот в финальной четверти лосанджелесцы начали преобладать существенно. Концовка оказалась зрелищной. "Лейкерс" дважды подбирались к "Денверу" на расстояние трех пунктов благодаря 3-очковым Ривза. И все же колорадцы смогли дожать гостей и повели в серии.

Самым результативным в матче стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис. Он набрал 40 очков, сделал 10 подборов и отдал 3 передачи. Однако главной звездой вечера стал коллега Дэвиса по амплуа Никола Йокич. Лидер "Денвера" снова оформил трипл-дабл (34+21+14).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол