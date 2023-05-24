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НБА: "Бостон" отсрочил фиаско в финале Восточной конференции

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Майами, Среда 24 мая 2023 09:14
НБА: "Бостон" отсрочил фиаско в финале Восточной конференции Фото: "Селтикс" впервые остановили "Майами" (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашним поражением "Майами Хит" завершился четвертый матч финальной серии на Востоке Национальной баскетбольной ассоциации против "Бостон Селтикс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Майами" – "Бостон" – 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28); серия – 3:1

Ход встречи в первой половине не предвещал беды для флоридцев. "Хит" завершили первую четверть с +6 и удержали уровень во второй 12-минутке. "Селтикс" в какой-то момент сравняли счет, но перед большим перерывом "Майами" выдал удачный отрезок и вернулся на предыдущие рубежи.

Впрочем, ключевой стала третья четверть. "Бостон" довольно быстро сделал счет равным (61:61), но продолжил давить дальше. Гости слаженно играли в обороне и были точными рядом с чужой корзиной. Как следствие, бостонцы "привезли" 15 очков преимущества за 12 минут.

Девятиочковый гандикап "Селтикс" только вырос в финальной четверти. На пике преимущество "Бостона" дошло до 18-ти пунктов. "Майами" фактически сдался на милость победителя и даже не смог пересечь рубеж в сто очков, проиграв гостям из штата Массачусетс 17 очков.

"Бостон" сумел размочить счет в серии до четырех побед (1:3), но шансы на итоговый успех "Селтикс" достаточно призрачны. Следующий матч сыграют в логове "Селтикс" в ночь на пятницу. Творцом же первой победы бостонцев стал Джейсон Тейтум. Форвард набрал 33 очка, сделал 11 подборов и отдал 7 передач.

К слову, накануне "Денвер" стал первым финалистом сезона НБА после победы над "Лейкерс".

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