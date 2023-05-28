НБА: "Бостон" в последней атаке вырвал третью победу в серии против "Майами"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Майами" – "Бостон" – 103:104 (29:34, 24:23, 19:22, 31:25); серия – 3:3

Как и в пятой встрече команд, бостонцы поставили на активный старт. Правда, "Хит" долгое время держались рядом с "Селтикс". Уйти в отрыв "Бостон" смог ориентировочно с середины четверти. В конце концов преимущество гостей составило 5 пунктов.

Во второй 12-минутке бостонцы попытались развить локальный успех. На пике "Селтикс" вели с +11. Впрочем, "Майами" еще до большого перерыва существенно сократил отставание (-4). Третья четверть развернулась по схожему сценарию – "Бостон" сначала на классе уходит в отрыв, а "Хит" вскоре героически этот гандикап сокращают.

Вершины драма достигла на финальном отрезке. Флоридцы стараниями Джимми Батлера, реализовавшего три штрафных броска, вышли вперед за 3 (!) секунды до конца основного времени (103:102). Но "Бостон" в последней атаке реализовал двухочковый под сопровождение сирены и сравнял счет в серии.

Самым результативным в матче стал лидер "Селтикс" Джейсон Тейтум. Форвард набрал 31 очко, сделал 12 подборов и отдал 5 передач. Решающий поединок финала Востока сыграют в ночь на вторник в Бостоне.

Первый финалист сезона НБА определился еще в понедельник. "Лейкерс" проиграли четвертый матч серии против "Денвера" в Городе Ангелов. В трех из четырех поединков лидер "Наггетс" Никола Йокич покидал площадку с трипл-даблом в активе.