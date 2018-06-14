Називав "фашистами" і сміявся з Голодомору: скандальні висловлювання Говорухіна про Україну

82-річного режисера не стало у четвер, 14 червня

Станіслав Говорухін помер. 14 червня радянський і російський актор, режисер, політичний і громадський діяч помер у санаторії "Барвиха" після важкої і тривалої хвороби.

Серце 82-річного режисера зупинилося о 10:37.

Styler вирішив згадати про те, що говорив режисер, який підтримував криваву політику Путіна.

Станіслав Говорухін (фото: twitter.com/tvrain)

Що говорив Станіслав Говорухін про Україну

Саме Говорухін, який з 2005 року був членом партії "Єдина Росія", 11 березня 2014 року в числі перших російських "діячів культури" підписав відкрите звернення в підтримку кривавої політики президента Володимира Путіна в Україні. Трохи пізніше режисер роз'яснив журналістам свою позицію.

"Двадцять років я жив і працював в Одесі, на Одеській кіностудії, і добре знаю, що таке український націоналізм. На собі неодноразово відчував", - сказав Говорухін.

У відповідь на це абсурдне висловлювання одеські активісти встановили на місцевій кіностудії пам'ятну дошку, на якій Станіслав Говорухін представлений у вигляді скорпіона з головою людини і ластами. На дошці написана фраза, озвучена "жертвою націоналістів", і перераховані кінострічки, зняті Говорухіним в Одесі з 1967 по 1987 роки: "Вертикаль", "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо", "Місце зустрічі змінити не можна" та інші.

У вересні 2014-го Говорухін в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти" висловив свій песимістичний погляд на відносини між Україною і Росією, назвавши одеситів "боягузливим народом".

"Як громадянин, я розумію: ми посварилися з Україною на все життя... Таку кров не змиєш. Може, через сто років і помиримося, якщо Земля ще буде існувати. Але на відрізок мого життя, я прекрасно розумію, що вже не поїду ні до Києва, ні до Харкова... А Одеса... Я з огидою ставлюся до міста. До городян, які дозволили робити з собою таке. В Одесі ж мільйон з гаком жителів! Боягузливий народ - одесити. Я їх добре знаю... Таке неможливо було б в Севастополі - там кожен би взяв тесак, сокиру, рушницю. Є народи, які не залякаєш. Чеченці. Або місцеві мешканці. Мужні, сильні. І вся історія їх така. А одесити заткнулися, злякалися і сидять... І поступово змінюють свої погляди. Зомбируются потроху і теж розповідають про москалів, які воюють з Україною", - сказав він.

Коли Говорухіну через його антиукраїнську позицію заборонили в'їзд в нашу країну, режисер прокоментував це так: "Я, по-перше, не збирався, а по-друге - давно вже ця історія триває".

"Ну, на здоров'я! Нічого страшного тут немає. Мене це ніяк не зачіпає. Я і не збираюся оскаржувати, що тут говорити", - сказав режисер-"українофоб".

Станіслав Говорухін (фото: facebook.com/MosfilmOfficial)

У тому ж 2014 році в Таллінні п'яні Говорухін, який працював в Естонії над новим фільмом "Кінець прекрасної епохи", і актор Федір Добронравов побили українців за зауваження. Будучи в п'яному вигляді, російський кінематографіст і його колеги напали і побили прямо на вулиці громадянку України Валентину Бардакову і її чоловіка Геннадія.

Бардакова впізнала Говорухіна, коли той у компанії колег відпочивав на одному з літніх майданчиків. Вона вирішила поцікавитися у кінематографіста, навіщо він підписав сумнозвісний лист на адресу Путіна в підтримку окупації Криму та розпалювання війни на Донбасі.

У результаті спочатку зав'язалася словесна перепалка, в ході якої росіяни почали кричати: "фашисти", "бандерівці", "як ви смієте приставати до генія?" і "Крим завжди був російським". А потім п'яний Добронравов накинувся на чоловіка Валентини. Йому на допомогу кинулися й інші "культурні діячі" РФ. Зав'язалася бійка. Геннадія п'яні росіяни повалили на землю і стали бити ногами, а його дружині, яка кинулася на захист чоловіка, поставили кілька синців і зламали палець на руці.

Бардакова пізніше розповіла, що російські кінематографісти в дискусії перед побиттям розповідали їм, що "Крим і Донбас - це Росія", сміялася при згадці Голодомору, а також, що "всі американці - тупі".

Станіслав Говорухін (фото: duma.gov.ru)

У 2015 році Говорухін сказав, що в Україні "йде громадянська війна, російська частина Донбасу б'ється з національної різношерстою частиною України, яка ніколи не була єдиною, вона складається з різних народів: Буковина, Галичина та інших". Також він помітив, що для українців "всі москалі на одне обличчя, ми всі для них мерзотники, вороги".

"Я підтримую президента Росії Володимира Путіна і всією душею за народ Донбасу... Зараз легко уявити, що було б в Криму, якби жителям Криму не дали провести референдум. Скільки крові там пролилося! Було б важче, ніж на Донбасі. Але Крим однорідний, там росіяни, розбавлені татарами. На Донбасі не може бути результату 90 відсотків за приєднання до Росії. Вони голосують за незалежність", - сказав він.

Нагадаємо, режисер Роман Балаян вимагає звільнити Олега Сенцова.