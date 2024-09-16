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Назвал Россию "непобедимой". Токаев признал приверженность к Путину и Си Цзиньпину

Фото: президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Казахстан с официальным визитом. Одной из тем его разговора с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. стали боевые действия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы президента Казахстана.

Комментирующие боевые действия в Украине Токаев заявил, что "Россия непобедима", а последующая война якобы приведет к последствиям для всего мира.

"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - заявил глава Казахстана.

По его мнению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение.

"Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы разных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки", - заявил он.

Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.

В то же время он подчеркнул, что его страна "симпатизирует" украинцам.

"В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", - заявил он.

Напомним, что в этом году Казахстан отказался придерживаться всех санкций Запада против России.

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