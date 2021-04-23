Названо найдорожчі бренди України

У підсумковий список рейтингу увійшли представники понад десятка галузей: харчової та алкогольної промисловості, паливно-енергетичного і будівельного бізнесу, онлайн-комерції, дистриб'ютори побутової техніки та портативної електроніки, роздрібні торговельні мережі, банки, телеком-компанії, фармацевтичні гіганти, логістичні та транспортні компанії.

Редакція в рейтинг включила тільки українські бренди. Мультинаціональні, що створені за межами країни, не розглядалися.

Крім того, за словами журналістів, при складанні списку суб'єктивні показники, які складно піддаються вимірюванню, не враховувалися. Також за дужками автори рейтингу залишили ключові макроекономічні показники, такі, як динаміка ВВП, темпи інфляції і т. д., оскільки через пандемію Covid-19 українська економіка за 2020 рік знизила темпи зростання на 4%.

Журналісти відзначають, що, попри це, сукупна ціна брендів, які беруть участь в рейтингу, зросла на 1,5%.

"Українські компанії стали менш сприйнятливі до проблем в економіці, а в кризу лідери виграють в порівнянні з наздоганяють їх. Тому що у важкі часи люди хочуть довіряти тим, кому вони несуть свої гроші. А довіра - це чи не ключова складова бренду, а отже, і його вартості. Найбільше зростання вартості брендів продемонструвала трійка лідерів - "Київстар", "Розетка" і фармацевтична компанія "Дарниця", - резюмують автори рейтингу.