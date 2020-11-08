Названі претенденти на посади міністрів в адміністрації Байдена

Названі імена можливих претендентів на посади в адміністрації заявив про свою перемогу на виборах президента Сполучених Штатах кандидата від демократів Джо Байдена. Пост міністра оборони чи міністра фінансів може вперше зайняти жінка або афроамериканець.

Про це повідомляє Politiko.

Пентагон може Очолити колишній заступник міністра оборони з політичних справ Мішель Флорной, а мінфін - колишня суперниця Байдена на праймеріз демократів Елізабет Уоррен або член ради управителів Федерального резерву США Лаель Брейнард.

Інший суперник Байдена на праймеріз, Берні Сандерс, може стати кандидатом на посаду міністра праці, повідомляє видання.

Крім того, також висував в президенти від демократів, колишній мер міста Саут-Бенд Піт Буттеджадж може претендувати на пост міністра у справах ветеранів або постпреда США при ООН.

Новим державним секретарем Сполучених Штатів може стати колишній помічник з національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами Сьюзан Райс. Також на цю посаду можуть претендувати екс-заступник держсекретаря Ентоні Блінкен, сенатори-демократи Кріс Кунс і Кріс Мерфі, а також екс-заступник держсекретаря Вільям Бернс.

При цьому міністром юстиції Байден може призначити сенатора-демократа Дага Джонса, а міністром енергетики - фізика-ядерника Ернеста Мониса, який займав цю посаду під час президентства Барака Обами, відзначає видання.

Нагадаємо, напередодні лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.