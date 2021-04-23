Названо основні причини критичного стану української ГТС

Як йдеться в статті, точкою відліку для початку падіння став вихід " Оператора ГТС України" зі складу "Нафтогазу" у січні 2020 року.

У середині 2020 року керівництво АТ "Магістральні газопроводи України" (компанії-власника 100% акцій "Оператора ГТС України") почало бити тривогу з приводу того, що глава "ОГТС" Сергій Макогон заморозив всі роботи з ремонту та реконструкції газопроводів і газорозподільних систем, перенаправляючи зароблені мільярди гривень на депозитні рахунки компанії і закупівлю газу.

Виконуючий обов'язки голови правління "МДУ" Олександр Лісниченко навіть запропонував оголосити догану керівнику "ОГТС" і відсторонити його від керівництва оператором, проте наглядова рада з цим не погодився.

"Через всього півтора місяця, 15 вересня 2020 року, в селищі Чабани Київської області сталася розгерметизація газопроводу, що призвела до вибуху газу. На щастя, обійшлося без жертв, але збитки державної компанії склали 1,5 млрд гривень. Не кажучи вже про збитки для екології в результаті вигорання газу на всьому протязі газопроводу від одного запірного крана до іншого", - йдеться в публікації.

В результаті детального розслідування аварії з'ясувалося, що "Оператором ГТС" протягом восьми з половиною місяців керує менеджер, який не пройшов навчання та перевірки знань з охорони праці, відповідно не отримавши дозволу на роботу від регулюючого органу (Держпраці).

"У підсумку складається система, при якій керівництво, що влаштовує наглядову раду, не тільки зберігає, але і підсилює свої позиції. У виграші всі, хто задіяний в процесі, - сам Макогон, наглядова рада і компанії-прокладки разом з їх кінцевими бенефіціарами, в програші - держава Україна і вітчизняні виробники", - резюмується в статті.