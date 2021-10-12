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Названо найбільших девелоперів Києва та області: серед лідерів забудовник «Петрівського кварталу» — компанія NOVBUD

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Вівторок 12 жовтня 2021 16:50

30 вересня журнал НВ оприлюднив рейтинг найбільших забудовників Києва та Київської області. Його підготовкою видання займалось спільно із сервісом пошуку новобудов ЛУН. До трійки лідерів потрапили NOVBUD (76 будинків), Stolitsa Group (77 будинків) та Андрій Мартинов (90 будинків).

Названо найбільших девелоперів Києва та області: серед лідерів забудовник «Петрівського кварталу» — компанія NOVBUD

При складанні рейтингу враховувались житлові будинки, що були здані у період з I кварталу 2014 року по III квартал 2021-го. Крім того, окремо зазначено, скільки житлових будинків забудовник здав з початку поточного року, та скільки проектів знаходиться у продажу зараз. Загалом до списку потрапило 20 девелоперських компаній.

Нагадаємо, раніше портал про фінанси та інвестиції Мінфін оприлюднив рейтинг забудовників Київської області. За результатами І-ІІ кварталів 2021 року лідером виявилась компанія NOVBUD.

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