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Названо два регіони України з потенційно критичною ситуацією з COVID

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 11:10
Названо два регіони України з потенційно критичною ситуацією з COVID Фото: у двох областях погіршується COVID-ситуація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Експерти назвали дві області, в яких погіршується ситуація з коронавірусом. Потенційно критична ситуація в Закарпатській та Волинській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

"Є два регіони, в яких є потенційно критична ситуації, яка може розгортатись. Закарпатська область - єдиний регіон, який перевищує рівень госпіталізації. Але поки що ми не говоримо про критичну ситуації в області, чи спалах", - повідомив він.

У Київській школі економіки рекомендують цій області посилити системи виявлення/ізоляції контактних осіб, посилити темпи вакцинації та тестувань.

"Є більш небезпечний регіон. Волинська область має подвійну загрозу. Захворюваність на 100 населення - вдвічі більше за середній рівень в Україні. Але виявлення є одним з найменших. Кожен третій з підтвердженним тестом", - повідомив Ганиченко.

У цій області, за його словами, найменший контроль над поширенням COVID. У KSE рекомендують області наростити темпи тестування в два рази.

Нагадаємо, в Україні є загроза повторного спалаху коронавірусу.

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