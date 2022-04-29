Названо дати завершення навчального року в Харкові та області

Навчання в школах Харкова та Харківської області завершиться відповідно 3 і 10 червня. Таке рішення ухвалив Департамент освіти Харківської міськради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Також у Департаменті освіти Харківської міськради зазначили, що зареєструвати першокласників для вступу до першого класу на наступний навчальний рік можна онлайн. Також замість ЗНО учні випускних класів складатимуть мультипредметний тест.
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