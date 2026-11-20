Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премии.

В этом году за награды соревновались авторы 38 журналистских работ. Конкурс призван отметить представителей медиа, которые исследуют проблему нелегального рынка табачных изделий, его масштабы и последствия для экономики и государственного бюджета.

Инициатором премии, которая проводится с 2023 года, является Ассоциация "Укртютюн". В этом году в конкурсе приняли участие журналисты из Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областей, а также Киева и общенациональных медиа.

"Мы уже в четвертый раз проводим премию. С каждым годом все больше журналистов исследуют масштабы нелегального рынка, проводят расследования, ищут факты и задают неудобные вопросы. Особенно ценно, что к конкурсу присоединяются представители медиа из прифронтовых регионов", - отметила генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн.

"В то время, когда каждый день приносит новые вызовы, когда мы начинаем утро с вопроса, как прошла ночь, они находят силы, время и вдохновение готовить качественные материалы и освещать проблемы, которые нельзя оставлять без внимания. Искренне благодарны каждому участнику за профессионализм и неравнодушие. Ведь каждый такой материал помогает привлечь внимание к проблеме, требующей системного решения", - добавила она.

Победители КонтраFACTS Media Awards 2026

Победителями основных номинаций стали:

Первое место - 70 000 грн: редакция ПИК (Ивано-Франковская область) за видео расследование "Сигареты без акциза и табак в розницу: как работает нелегальный рынок в Прикарпатье" (читать).

Второе место - 40 000 грн: Татьяна Калмыкова (Хмельницкая область) за материал "Что вы курите?: что может узнать покупатель о сигарете без лаборатории" (читать).

Третье место - 30 000 грн: Елена Бурцева (Днепропетровская область) за материал "Покупаешь нелегальное - воруешь у своей армии: почему Днепропетровская область осталась лидером теневого рынка сигарет" (читать).

"В прошлом году мы также участвовали, но не заняли призового места. И вот в этом году приложили максимум усилий и привлекли всех сотрудников редакции к подготовке конкурсной работы - каждый отвечал за свое направление. Нам самим эта работа очень понравилась. Поэтому мы рассчитывали на победу", - подчеркнула представитель редакции ПИК Оксана Каминская.

Специальные награды премии

Помимо трех основных призовых мест, жюри определило лауреатов трех специальных наград. Каждый из победителей получил 20 000 грн.

Награды присудили:

Анна Цёмык и Мария Солодовник (Харьковская область) - за материал "Подполье, диджитализация. Как рынок нелегального табака в Харьковской области изменился во время полномасштабной войны" (читать).

Ольга Тарантина (Полтавская область) - за материал "Контрафакта - на миллиарды, штрафов - на тысячи: что показывают судебные решения Полтавской области" (читать).

Любовь Кипоренко (Львовская область) - за серию социальных радиороликов, посвященных проблеме нелегальной торговли табачными изделиями.

Отдельную специальную награду от Ассоциации "Укртютюн" с вознаграждением 10 000 грн присудили Ярославу Даниленко (Львовская область). Его отметили за материал "Изъяли на более чем 3 млрд грн - а что дальше? Как дела о нелегальном табаке доходят до суда и чем заканчиваются" (читать).

Также впервые за историю премии партнер конкурса - инициатива "Нет контрабанде" - вручил дополнительные подарки пяти участникам:

Оксана Казакова (медиахолдинг "Гривна", Херсонская область);

Марьяна Пономарева ("Главпост");

Полина Ушакова (ТРК "Рудана", Днепропетровская область);

Сергей Пономарев ("Лайф Киев");

Руслан Подгорный ("Южная Правда", Николаевская область).

Все участники, чьи работы были допущены к конкурсу, но которые не получили основных призовых мест или специальных наград, получат гарантированное вознаграждение за участие - 2 500 грн.

Как оценивали конкурсные работы

Конкурсные работы оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли:

Ростислав Шаправский - главный редактор РБК-Украина;

Александра Некращук - заместитель главного редактора NV Бизнес;

Юлия Самаева - редактор отдела экономики "Зеркала недели";

Виталий Голубев - секретарь Национального союза журналистов Украины;

Дмитрий Чепур - руководитель отдела спецпроектов Mind;

Дарья Сичкар - менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации;

Наталья Фесюн - генеральный директор "Укртютюн".

Среди критериев оценки были соответствие теме конкурса, глубина проработки материала, качество проверки фактов, сбалансированность подачи и понятность для аудитории.

"Качество конкурсных работ растет, поэтому определять победителей было сложнее, чем в прошлые годы. Но это хорошо, ведь свидетельствует о здоровой конкуренции между участниками, интересе к премии и потенциале освещения этих тем", - подчеркнул член жюри, секретарь Национального союза журналистов Украины Виталий Голубев.

Кто поддерживает премию

Проведение КонтраFACTS Media Awards поддерживают компании - члены Ассоциации "Укртютюн": BAT Украина, JTI Украина, Imperial Brands и Филип Моррис Украина.

Старший менеджер по связям с общественностью BAT Украина Андрей Танчак отметил, что в этом году легальные производители столкнулись с серьезными последствиями войны, в частности атаками на предприятия и вынужденной остановкой части производств.

"В этом году мы особенно остро ощутили последствия войны. Все крупные легальные производители в Украине подверглись серьезным атакам. Многие предприятия были остановлены. Несмотря на все эти вызовы, легальные производители продолжают работать, сохранять рабочие места и платить налоги. Нам небезразлично то, что происходит на рынке. Именно поэтому для нас очень важна работа журналистов, которые показывают конкретные примеры нелегального рынка", - сказал он.

Менеджер по противодействию нелегальной торговле и охране труда Imperial Brands Ukraine Вероника Грикун подчеркнула роль медиа в привлечении внимания общества к этой проблеме.

"Мы постоянно взаимодействуем с правоохранителями и органами государственной власти, однако достучаться до сознания каждого гражданина мы можем именно с помощью журналистов. Из продажи легальной пачки сигарет более 90% поступает в государственный бюджет. Если продается нелегальная пачка, эти средства полностью уходят в тень", - отметила она.

Менеджер по противодействию нелегальной торговле Филип Моррис Украина Андрей Лукасевич подчеркнул важность журналистских расследований для выявления нарушений и повышения прозрачности рынка.

"Мы как легальные производители выступаем за неукоснительное соблюдение украинского законодательства и всех регуляторных требований, а также за развитие честного, прозрачного и конкурентного рынка. Важную роль в противодействии нелегальной торговле играют журналисты, ведь их расследования и публикации помогают привлекать внимание к проблемам, выявлять нарушения и способствовать повышению прозрачности в отрасли", - сказал он.

Менеджер по регуляторным вопросам JTI Украина Евгений Кузьменко акцентировал внимание на необходимости комплексного освещения темы нелегального рынка.

"Для нас журналисты являются одними из ключевых партнеров, которые освещают проблему нелегального рынка и необходимость борьбы с ней. Важно, чтобы количество медиа, пишущих на эту тему, увеличивалось, а сама проблема освещалась с разных сторон - не только через потери бюджета, но и через нелегальные схемы, онлайн-торговлю, работу правоохранительных органов и судебной системы", - подчеркнул он.