Названо парламентську фракцію, яка працювала найефективніше в 2020

У 2020 році "Слуга народу" подала 51% від ініційованих депутатами і розглянутих у залі законопроектів, ставши лідером серед парламентських фракцій.

Такі дані наводять у прес-службі "Слуги народу".

Усього у 2020 році Верховна рада розглянула 1028 законопроектів, з яких 805 подані народними депутатами. З них 411 ініціювали нардепи від "Слуги народу".

Серед законопроектів, ініційованих нардепами та ухвалених в цілому, понад 75% - авторства "слуг народу". Серед ухвалених за основу - таких 77%.

У політсилі також підрахували, що всього Верховна рада провела 88 пленарних засідань і 4154 голосування. З 1028 розглянутих законопроектів 439 ухвалені понад 300 голосами.

"Коронакриза суттєво вплинула на роботу парламенту. Ми мали менше часу для роботи в режимі пленарних засідань, частина наших колег були відсутні в залі через хворобу. А низку запланованих реформ довелося відкласти через необхідність ухвалення термінових антикризових законів. Втім, за 2020-й рік парламент проголосував за низку критично важливих законопроектів: спрямованих як на боротьбу із пандемією, так і на соціальний захист українців", - розповів у коментарі РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За підрахунками громадського руху "Чесно", "Слуги народу" голосують "за" законопроекти на рівні 88% і за цим показником випереджають інші фракції. Далі йдуть "Голос" - 66% і група "Довіра" - 62%.

В середньому під час голосування за закони в цілому "Слуги народу" підтримують близько 90% законодавчих ініціатив. Основна частина депутатів голосує між 80% і 100%.

За кількістю підписаних законів серед усіх парламентарів лідирує депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев - 36 зі 141 поданого (або 26% успішних). На другому місці його колега по фракції Олена Шуляк - 33 з 74 (або 45%). На третьому місці теж представниця "Слуги народу" - Роксолана Підласа, на її рахунку - 30 підписаних із 77 поданих законопроектів.

За даними "Чесно", з 335 голосувань у другому читанні 120 законів фракція “Слуги народу” проголосувала монобільшістю, віддавши 226 і більше голосів.

Наступного разу в сесійній залі депутати зберуться 26 січня. Через посилення карантину в січні парламент змінив календарний план проведення четвертої сесії. Замість двох пленарних тижнів буде один. До проведення сесійного тижня нардепи працюватимуть у комітетах.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" розповіли про плани на 2021 рік. Монобільшість планує провести судову реформу, ухвалити законопроект про всеукраїнський референдум, локалізацію, побутові відходи, втілити реформу СБУ та Конституційного суду. Також планують розширити "Велике будівництво" та розпочати відновлення культурних пам’яток - "Велику реставрацію".