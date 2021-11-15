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Названо обов'язкову умову для довідки про протипоказання до COVID-вакцинації

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Київська область, Понеділок 15 листопада 2021 11:25
Названо обов'язкову умову для довідки про протипоказання до COVID-вакцинації Фото: МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19. У Київській ОДА назвали важливу умову для цієї довідки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської ОДА.

Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та "Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень".

Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.

"У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань", - йдеться у повідомленні.

Раніше МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації.

Нагадаємо, МОЗ розширив список професій з обов'язковою вакцинацією.

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