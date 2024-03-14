Названы города-лидеры в помощи ВСУ: Киев заплатил как все облцентры вместе

"Комитет избирателей Украины проанализировал данные по бюджетным расходам областных центров и города Киева на силы обороны в 2023 году. Результаты анализа представлены в виде рейтинга. Первую строчку рейтинга занял Киев (городской голова - Виталий Кличко), который в прошлом году направил на поддержку сил обороны около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе", - сообщили в КИУ.

По данным Комитета избирателей, на второй строчке рейтинга - Днепр (городской голова Борис Филатов), который потратил на помощь войску 1,6 миллиарда гривен. Также в первую пятерку рейтинга вошли Хмельницкий (1,5 млрд грн, Александр Симчишин), Житомир (1,3 млрд, Сергей Сухомлин) и Одесса (1,1 млрд., Геннадий Труханов).

"Общая сумма помощи, которую областные центры и столица предоставили в прошлом году силам обороны, составляет 19,5 миллиарда гривен. При этом доля столицы составляет 45,6% общих расходов областных центров на оборону. Взнос Днепра, занявший вторую строчку рейтинга, - 8 ,3%. Доля Хмельницкого - 7,7%, Житомира - 6,9%, Одессы -5,9%", - отметили в КИУ.

В Комитете избирателей пояснили, что в феврале 2024 г. разослали запросы на информацию об общем размере расходов из местных бюджетов на нужды сил обороны всем областным центрам и городу Киеву (кроме тех городов, которые находятся под временной оккупацией).

Ответы были получены от 13 городов: Киев, Хмельницкий, Житомир, Одесса, Николаев, Черновцы, Чернигов, Ровно, Запорожье, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород. Информация о других облцентрах взята из открытых источников.