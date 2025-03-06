Названы шаги, которые должно сделать государство, чтобы на жилье не пришлось накапливать десятилетиями

Зато государство может это изменить, снизив первый взнос и процентную ставку программы "єОселя", расширив программы "єВідновлення", введя аренду с правом выкупа, а также приняв законопроект №12377, который введет дополнительные финансово-кредитные механизмы, в частности, жилищные кооперативы.

Она сообщила, что согласно аналитике портала ЛУН, сейчас в Киеве наблюдается самое низкое отношение средней зарплаты к средней стоимости 1-комнатной квартиры - сейчас такое жилье можно купить за сумму среднего заработка за 8 лет при том, что самое высокое было зафиксировано в сентябре 2023 года - 9,8 годовых зарплат за 1-комнатную квартиру. При этом на 1-комнатную квартиру во Львове придется откладывать в среднем, 9,2 местных годовых зарплаты, а в Одессе - 6,1 лет.

"Есть ли возможность, в частности, у внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны больше не могут проживать в собственном жилье, ждать столько времени? Ответ очевиден - нет. Поэтому государству нужно продолжать курс на внедрение новых механизмов, которые позволят сократить этот срок", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что сейчас продолжается реализация программы "єВідновлення", согласно которой ВПЛ имеют приоритетное право на получение компенсации. Средняя сумма одного жилищного сертификата составляет 1,5 млн гривен, которые ВПЛ могут обменять на новое жилье. При этом Шуляк отмечает - программу необходимо расширить для граждан, чье уничтоженное жилье расположено на ВОТ.

"Это даст возможность значительно большему количеству переселенцев не ждать 8 лет, чтобы наконец найти новый дом и обустроиться на новом месте. Отдельного законодательства для этого не нужно - пока решение только за правительством", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что уменьшить количество переселенцев, которые вынуждены откладывать на новое жилье для себя 8 лет при условии, если они хотят жить в Киеве, можно за счет дальнейших изменений в программе государственной льготной ипотеки "єОселя". Речь идет о снижении размера первого взноса с 20% до 15% и процентной ставки с 7% до 3% и введение льготных условий кредитования для семей с детьми.

"Эти изменения однозначно будут действенными - об этом уже свидетельствует существующая статистика. Благодаря в том числе инициированного нами осенью пересмотра возраста жилья, которое можно купить с помощью "єОселя", количество ВПО, которые таким образом купили жилье существенно возросло. Напомню, раньше они могли купить жилье, которое не старше 3 лет. А это преимущественно новостройки, что существенно ограничивало переселенцев. Так, по состоянию на лето 2024 года только 221 внутренне перемещенное лицо смогло взять кредит на приобретение жилья по программе, а это примерно 1,9 % от всех кредитов. Сейчас - в том числе после увеличения возраста жилья, которое можно купить, до 10 лет, эта цифра начала увеличиваться. Сейчас это вдвое больше переселенцев - 446 человек, что составляет примерно 3% выданных кредитов", - пояснила Шуляк.

Однако и этого будет недостаточно, считает парламентарий. Украине следует ввести такой инструмент как аренда с правом выкупа - вариант, когда ты со временем можешь приобрести жилье, которое снимаешь. Имущество, как правило, находится в собственности общины или община подписывает договор об управлении с соответствующей организацией, которая управляет подобным фондом недвижимости. Ставка аренды должна быть, по словам Шуляк, рассчитана в соответствии с оценкой способности арендатора.

"Подобные механизмы существуют в разных странах мира. Например, в США такая сделка известна как "lease with option to purchase" или "rent-to-own". В Великобритании это называется "rent-to-buy" или "lease option", - пояснила Шуляк.

На внедрении этого инструмента настаивали международные партнеры, отметила парламентарий и добавила, что средства от выкупа арендаторами жилья, которое будет предоставляться им в аренду, будут идти как раз на пополнение фонда социального жилья, законодательство о введении которого в Украине ожидают принять в ближайшие недели. Речь идет о законопроекте №12377 "Об основных принципах жилищной политики".

Именно этот законопроект, по словам Шуляк, даст украинцам в целом и ВПЛ в частности не накапливать на новое жилье годами, если не десятилетиями. Его принятие также является условием получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility. Среди прочего законопроект предусматривает введение нескольких действенных, учитывая их эффективность в странах ЕС, инструментов. В частности, дополнительных финансово-кредитных и в том числе жилищно-коммунальных кооперативов.

Это очень распространенная практика в Евросоюзе, отметила нардеп. Так, сегодня каждый десятый европеец живет в кооперативном жилье: в Польше жилищные кооперативы составляют около 27% общего объема жилищного фонда страны, Австрии - 23%, Швеции - 22%, Франции - 19%, Норвегии - 15%. Кооперативное жилье повсеместно ценят за доступность людям со средними доходами, в том числе для молодежи и пожилых людей, разумную квартплату, прозрачность управления, сотрудничество и возможность социального развития.

"Введя этот инструмент все наши граждане, включая ВПЛ, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, смогут переехать в новые дома быстрее. А это в свою очередь будет способствовать возвращению украинцев домой, что будет означать для Украины сохранение ее человеческого капитала - одного из самых ценных активов нашего государства", - резюмировала Шуляк.