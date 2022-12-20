Названы главные злоупотребления местной власти, которые позволит избежать реформа градостроительства

По данным журналистов, недобросовестные участники строительного процесса могут зарабатывать на сделках и схемах в строительной отрасли около 10 млрд грн в год. При этом большинство проблемных звеньев в этой цепочке - это именно чиновники местных властей.

В крупных городах региональные власти вместе с приближенными застройщиками таким образом создают неестественную монополию, распределяя падкие участки между "своими" и отсекая "неудобных" участников рынка. Один из хрестоматийных примеров - Ирпень, где застройку контролирует лично бывший мэр Владимир Карплюк, фактически руководящий городом, говорится в статье.

В то же время, подход, заложенный в проекте 5655, позволит возложить на местные власти прямую ответственность за самовольное строительство и оставить за ними мониторинг сложных проектов.

По мнению авторов, нарушения местных властей в области градостроительства можно условно разделить на три типа. Это выдача градостроительных условий и ограничений (МУО) на застройку земельного участка с нарушением ограничений, установленных градостроительной документацией (то есть сами чиновники выдают заранее незаконные документы). Также это умышленная затяжка с выдачей

ʼʼМУО, разрешительных документов, присвоение адреса и т.д. Кроме того, это также отсутствие актуализированной градостроительной документации или ограничение к ней доступа, что приводит к злоупотреблениям как со стороны чиновников, так и застройщиков, ведь позволяет понимать реальное положение дел в городе с участками и инфраструктурой только избранному кругу лиц.

В статье также приводится ряд примеров таких нарушений, которые стали известны благодаря публикациям в медиа и официальным сообщениям, а также из внутреннего доклада ГИАГ, выдержки из которого находятся в распоряжении редакции. В частности, речь идет о застройке в исторических ареалах крупных городов без согласованных буферных зон наследия ЮНЕСКО, незаконных разрешениях на строительство жилья вместо торговых помещений и наоборот - коммерческих объектов там, где должно быть жилье.

Регулярны безосновательные проверки и затягивание выполнения законных требований по предоставлению разрешительных документов застройщикам. "Особенно остро это чувствуется при сравнении статистики отказов при выдаче различных типов документов в органах местного самоуправления и в Госинспекции архитектуры и градостроительства. Например, относительно разрешений на строительство процент отказов в регионах, по данным ГИАГ - более 58%, тогда как в инспекции - 23% "Относительно МУО в КГГА процент отказов в выдаче - 75%, тогда как средний регионах - 30-35%", - говорится в материале. Из-за безосновательных задержек вовремя не вводятся в эксплуатацию не только жилье и коммерческие объекты, но даже больницы.

"С сегодняшним распределением полномочий и системой взаимодействия между местными чиновниками и бизнесом о развитии и прозрачности можно забыть. Особенно - накануне большого восстановления, под которое намерены выделить средства наши западные партнеры, для которых транспарентность использования ресурсов будет одним из главных требований финансирования возрождения страны "Понятно, что радикальных изменений привычных практик никто не любит. Однако, без признания того, что реформа в строительной отрасли уже давно перезрела, трудно будет развивать страну после победы", - резюмируют в статье.