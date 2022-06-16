Названо число загиблих в результаті вчорашнього вибуху в Чорнобаївці

В результаті вибуху в Чорнобаївці (Херсонська область) 15 червня 2022 року загинули дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"За даними слідства, 15 червня 2022 року в селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух. Загинули двоє місцевих людей, ще п'ятеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за фактом вибуху відкрито кримінальну справу за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух в окупованій Чорнобаївці стався в районі місцевого ринку. Також було відомо про наявність загиблих і поранених, але уточнювалася їх кількість.

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