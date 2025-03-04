Названы ТОП-10 лучших автомобилей 2025 года по версии американцев

Специалисты и эксперты агентства Consumer Reports определили лучшую модель в десяти наиболее популярных на рынке США классах. Во внимание принимались надежность, удовлетворенность владельцев, безопасность на основании независимых краш-тестов и результаты дорожных испытаний, такие как динамика, управляемость и экономичность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Consumer Reports .

Учитывалась и цена относительно конкурентов. В результате были выбраны наиболее надежные, безопасные, приятные в управлении и доступные модели.

Убедительную победу одержали японские автопроизводители, чьи машины одержали победу в семи классах из десяти. Победитель в категории компактных легковых авто - седан Nissan Sentra. Его главными преимуществами назван широкий набор систем безопасности уже в базовой комплектации и отличное соотношение цены и качества.

В классе среднеразмерных легковых авто победителем стала Toyota Camry: она продемонстрировала высокий комфорт, практичность и экономичность благодаря гибридной силовой установке.

Классы субкомпактных и компактных кроссоверов остались за Subaru - у них были первые модели Crosstrek и Forester соответственно. Первый похвалили за стандартный полный привод, экономичность и отличные ходовые качества, а новый Forester - за хорошую шумоизоляцию, просторные салон и багажник. Его главный и гораздо более популярный конкурент, кроссовер Toyota RAV4, тоже не ушел без награды.

Гибрид RAV4 PHEV назван самым экономичным кроссовером. Третьей Toyota в списке победителей стал большой кроссовер Highlander Hybrid, который продемонстрировал расход топлива на уровне компактных кроссовкров, обладая несравненным пространством и тремя рядами сидений в салоне.

Лучшим компактным премиум-кроссовером стал Lexus NX 350h, обеспечив корпорации Toyota почти половину призовых мест в рейтинге. В классе премиальных среднеразмерных машин первенство получил BMW X5, став единственной европейской моделью среди победителей. Кроссовер покорил жюри отличных балансом всех качеств, особенно динамикой, экономичностью и богатой отделкой салона.

Лучшим электромобилем ожидаемо стала Tesla Model Y, которую отметили за отличную динамику при хорошей дальности хода. Наконец, в классе компактных пикапов был первым экономичный и приятный на ходу Ford Maverick. Эти две модели оказались единственными "американцами" в списке лучших автомобилей на рынке США в 2025 году.