Названы регионы-лидеры по количеству разрушенного и поврежденного жилья: полный перечень

Она пояснила, разрушения, которые происходят в результате полномасштабной войны, с мая 2023 года фиксируются в государственном цифровом реестре - Реестре поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ). По состоянию на начало марта этого года, в него внесено более 260 тысяч объектов и наибольшая доля разрушений - жилой фонд. Речь идет о 231 тысяче объектов.

"Уже в течение трех лет враг ежедневно разрушает украинскую гражданскую инфраструктуру. Очень показательно, что прицельно он уничтожает именно жилье наших граждан. Мы понимаем, что по факту его гораздо больше, поскольку далеко не все объекты можно оперативно внести в РПЗМ - комиссии должны проверить и документально подтвердить факт разрушения или уничтожения. А там, где ведутся боевые действия, или в прифронтовых общинах это не сразу можно сделать быстро", - пояснила нардеп.

Она добавила, что за последний год - с марта прошлого года по март текущего, количество жилых зданий, разрушенных или поврежденных россиянами и внесенных в РПЗМ, выросло на 83 тысячи новых объектов. Новые данные вносятся в Реестр ежедневно. Так, в марте только за одну неделю в реестр внесли тысячу новых жилых объектов, которые разрушены или повреждены в результате войны. Больше всего такого жилья вносилось из Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской, Запорожской областей.

"За последний год в Донецкой области уничтожено или повреждено 81,8 тысячи жилых объектов. В Харьковской области - 42,6 тысячи, в Киевской - 29,9 тысячи, в Херсонской - 19,2 тысячи, в Запорожской области - 15,3 тысячи жилых объектов. Эти 5 областей - печальные лидеры по количеству разрушенного и поврежденного россиянами жилья. Это колоссальные цифры", - подчеркнула парламентарий.

Она напомнила, что владельцы жилья, которые внесены в РПЗМ, имеют право на компенсацию "єВідновлення". По состоянию на март украинцы подали уже более 170 тысяч заявлений на компенсацию, а общая сумма согласованных выплат превысила 32 млрд гривен. Более того, почти 100 тысяч граждан, которые подались на компенсацию, ее уже получили.

Шуляк также отметила, что программу "єВідновлення" нужно расширять - в частности, для жилья, которое находится на временно-оккупированных территориях. Для этого не нужны изменения в действующий закон - пока решение только за правительством.