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Названы самые выдающиеся украинцы всех времен: кто вошел в список

Фото: Тарас Шевченко возглавил рейтинг самых выдающихся украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Социологи предложили назвать наиболее выдающихся украинцев всех времен. С помощью открытого вопроса респонденты, не получая списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Лидером рейтинга "Народный ТОП" в очередной раз стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую пятерку выдающихся украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).

Также в десятке "Народного ТОПа" Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%).

Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных затруднились назвать (вспомнить) хотя бы одного выдающегося украинца.

Опрос проведен 8-9 октября 2022 по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, в 2022 году значительно возросла доля респондентов, положительно оценивавших деятельность Степана Бандеры. Приблизительно 50% населения Украины положительно оценивают его роль в становлении украинской государственности.

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