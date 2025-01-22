Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США за 2024 год

Относительно прошлого года, спрос на подержанные авто из США вырос на 46%. Средний возраст "американцев" с пробегом, которые в прошлом году пополнили украинский автопарк, составляет 5,8 года. Наибольшая доля из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.

Далее следуют:

электромобили - 36%

гибридные авто - 7%

автомобили с ГБО - 6,5%

дизельные - 5,5%

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model 3 - 4521 ед;

Tesla Model Y - 3984 ед;

Ford Escape - 2747 ед;

Jeep Cherokee - 2492 ед;

Volkswagen Passat - 2344 ед.

Для сравнения, в прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 году. Интересно, что из этого количества новых было 11 тысяч единиц, +37% по сравнению с прошлым годом; и подержанных - более 3,3 тысячи единиц (-20%). Таким образом, в 2024 году автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковых авто. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,5%.