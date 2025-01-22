RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США за 2024 год

Фото: названы самые популярные в Украине подержанные авто из США (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

В течение прошлого года украинцы приобрели почти 41,7 тысячи подержанных легковых авто из США. Это составляет 19% от всех, впервые зарегистрированных в 2024 году подержанных легковых авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Относительно прошлого года, спрос на подержанные авто из США вырос на 46%. Средний возраст "американцев" с пробегом, которые в прошлом году пополнили украинский автопарк, составляет 5,8 года. Наибольшая доля из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.

Далее следуют:

  • электромобили - 36%
  • гибридные авто - 7%
  • автомобили с ГБО - 6,5%
  • дизельные - 5,5%

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  • Tesla Model 3 - 4521 ед;
  • Tesla Model Y - 3984 ед;
  • Ford Escape - 2747 ед;
  • Jeep Cherokee - 2492 ед;
  • Volkswagen Passat - 2344 ед.

Для сравнения, в прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 году. Интересно, что из этого количества новых было 11 тысяч единиц, +37% по сравнению с прошлым годом; и подержанных - более 3,3 тысячи единиц (-20%). Таким образом, в 2024 году автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковых авто. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,5%.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок