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Назван лучшие брокерские компании Украины в 2023 году

 

Трейдинг на международном рынке Форекс невозможен без брокера. Соответственно, успешная торговля невозможна без надежного брокера с выгодными торговыми условиями, гарантирующими безопасность средств, личных данных и интересов трейдера.

Финансовые аналитики Traders Union рассказали, как выбрать брокера с высоким качеством услуг, как избежать рисков, связанных с этим выбором и назвали лучшие брокерские компании Украины в 2023 году.

Наиболее надежные брокерские компании в Украине, по мнению экспертов TU

В рейтинг, опубликованный на сайте Traders Union, вошли компании, чья деятельность лучше адаптирована для украинского пользователя. В частности, речь идет об украиноязычной поддержке пользователей, возможности вносить депозиты в UAH и выводить средства непосредственно на гривневую карточку, а также работа в соответствии с требованиями украинского законодательства.

TU рекомендовали украинцам к сотрудничеству десять известных брокеров. В тройку лидеров вошли:

  • RoboForex — компания, отличающаяся высокой репутацией и широким спектром услуг для клиентов. Брокер предлагает конкурентные торговые условия, в частности, высокую скорость исполнения ордеров и доступ к рынку без реквот.
  • Tickmill — брокер известен своей низкой комиссией и высоким качеством торговых условий. Клиенты Tickmill могут открыть любой счет, включая ECN и Classic, в зависимости от их потребностей.
  • IC Markets является одной из ведущих брокерских компаний в Австралии. Ее основные преимущества — низкие спреды и большой выбор финансовых инструментов для торговли.

Также в рейтинг вошли AMarkets, Forex4You, FxPro и другие брокеры, имеющие хорошую репутацию на рынке и предоставляющие трейдерам выгодные торговые условия.

Как выбрать надежного Форекс-брокера? Советы от Traders Union

Финансовые аналитики TU дали несколько советов по выбору надежного брокера:

  • Обратить внимание на регулирование. Регулирующий орган обеспечивает защиту инвесторов, контролирует финансовую деятельность и следит за соблюдением норм, поэтому выбирать необходимо регулируемого Форекс-брокера.
  • Рассмотреть доступные торговые платформы. Большинство Форекс-брокеров предлагает популярные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 или 5, но также есть те, кто предоставляет свои собственные терминалы. Важно выбрать торговую платформу, которая отвечает потребностям и опыту.
  • Оценить стоимость торговли. Этот параметр может значительно отличаться у каждого брокера. Некоторые посредники предлагают фиксированные спреды, в то время как другие — переменные. Важно понимать, что самая низкая стоимость торговли не всегда означает лучшее исполнение сделки. Поэтому эксперты Traders Union рекомендуют изучать все аспекты торговли и сравнивать разные варианты.
  • Следить за обновлениями списка лидеров. Одним из таких является рейтинг брокеров, который опубликовали аналитики TU на своем официальном сайте.
  • Обратить внимание на размер минимального депозита. Этот параметр важен, поскольку слишком высокий минимальный депозит может стать препятствием для начинающих.
  • Оценить работу клиентской поддержки. Если возникают проблемы со счетом или платформой, важно иметь возможность обратиться к компетентной технической поддержке. Необходимо проверить, как быстро и эффективно работает клиентская поддержка Форекс-брокера.

Traders Union является независимым ресурсом, предоставляющим рейтинги Форекс-брокеров на основе собственного многофакторного анализа, а также отзывов и опыта трейдеров. Аналитики TU всегда рады разобрать все вопросы, связанные с трейдингом, способствовать успеху в торговле и помочь избежать рисков

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