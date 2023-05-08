Назван лучшие брокерские компании Украины в 2023 году

Трейдинг на международном рынке Форекс невозможен без брокера. Соответственно, успешная торговля невозможна без надежного брокера с выгодными торговыми условиями, гарантирующими безопасность средств, личных данных и интересов трейдера.

Финансовые аналитики Traders Union рассказали, как выбрать брокера с высоким качеством услуг, как избежать рисков, связанных с этим выбором и назвали лучшие брокерские компании Украины в 2023 году.

Наиболее надежные брокерские компании в Украине, по мнению экспертов TU

В рейтинг, опубликованный на сайте Traders Union, вошли компании, чья деятельность лучше адаптирована для украинского пользователя. В частности, речь идет об украиноязычной поддержке пользователей, возможности вносить депозиты в UAH и выводить средства непосредственно на гривневую карточку, а также работа в соответствии с требованиями украинского законодательства.

TU рекомендовали украинцам к сотрудничеству десять известных брокеров. В тройку лидеров вошли:

RoboForex — компания, отличающаяся высокой репутацией и широким спектром услуг для клиентов. Брокер предлагает конкурентные торговые условия, в частности, высокую скорость исполнения ордеров и доступ к рынку без реквот.

Tickmill — брокер известен своей низкой комиссией и высоким качеством торговых условий. Клиенты Tickmill могут открыть любой счет, включая ECN и Classic, в зависимости от их потребностей.

IC Markets является одной из ведущих брокерских компаний в Австралии. Ее основные преимущества — низкие спреды и большой выбор финансовых инструментов для торговли.

Также в рейтинг вошли AMarkets, Forex4You, FxPro и другие брокеры, имеющие хорошую репутацию на рынке и предоставляющие трейдерам выгодные торговые условия.

Как выбрать надежного Форекс-брокера? Советы от Traders Union

Финансовые аналитики TU дали несколько советов по выбору надежного брокера:

Обратить внимание на регулирование. Регулирующий орган обеспечивает защиту инвесторов, контролирует финансовую деятельность и следит за соблюдением норм, поэтому выбирать необходимо регулируемого Форекс-брокера.

Рассмотреть доступные торговые платформы. Большинство Форекс-брокеров предлагает популярные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 или 5, но также есть те, кто предоставляет свои собственные терминалы. Важно выбрать торговую платформу, которая отвечает потребностям и опыту.

Оценить стоимость торговли. Этот параметр может значительно отличаться у каждого брокера. Некоторые посредники предлагают фиксированные спреды, в то время как другие — переменные. Важно понимать, что самая низкая стоимость торговли не всегда означает лучшее исполнение сделки. Поэтому эксперты Traders Union рекомендуют изучать все аспекты торговли и сравнивать разные варианты.

Следить за обновлениями списка лидеров. Одним из таких является рейтинг брокеров, который опубликовали аналитики TU на своем официальном сайте.

Обратить внимание на размер минимального депозита. Этот параметр важен, поскольку слишком высокий минимальный депозит может стать препятствием для начинающих.

Оценить работу клиентской поддержки. Если возникают проблемы со счетом или платформой, важно иметь возможность обратиться к компетентной технической поддержке. Необходимо проверить, как быстро и эффективно работает клиентская поддержка Форекс-брокера.

Traders Union является независимым ресурсом, предоставляющим рейтинги Форекс-брокеров на основе собственного многофакторного анализа, а также отзывов и опыта трейдеров. Аналитики TU всегда рады разобрать все вопросы, связанные с трейдингом, способствовать успеху в торговле и помочь избежать рисков