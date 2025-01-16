Названы наиболее популярные дизельные авто в Украине в 2024 году

Из них 17,8 тысячи авто было новыми (+28%) и 55,2 тысячи единиц - бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-22%). Итак, на рынке новых легковых машин дизельные авто охватили 25,6% продаж, против 22,8% в 2023 году.

Среди ввозимых подержанных легковушек доля дизельных машин составила 24,8%, против 30% годом ранее.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковых авто попали:

Renault Duster - 5246 ед;

Volkswagen Touareg - 1217 ед;

Toyota Hilux - 1072 ед;

Peugeot Landtrek - 826 ед;

Skoda Kodiaq - 774 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane - 5021 ед;

Skoda Octavia - 3924 ед;

Volkswagen Passat - 3731 ед;

Nissan Qashqai - 2943 ед;

Volkswagen Golf - 2050 ед.

Напомним, что по итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. Так, в течение года киевляне приобрели 25 тысяч новых легковых авто. В Киевской области было зарегистрировано 5 831 новое авто. Жители Днепропетровской области купили 5232 новых машин. В Одесской области было реализовано 3618 авто, а во Львовской - 3613 единицы.