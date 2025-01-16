Названы наиболее популярные дизельные авто в Украине в 2024 году

В 2024 году автопарк Украины пополнили 73 тысячи авто с дизельными двигателями. Отмечается, что это на 14% меньше, чем в предыдущем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
Из них 17,8 тысячи авто было новыми (+28%) и 55,2 тысячи единиц - бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-22%). Итак, на рынке новых легковых машин дизельные авто охватили 25,6% продаж, против 22,8% в 2023 году.
Среди ввозимых подержанных легковушек доля дизельных машин составила 24,8%, против 30% годом ранее.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковых авто попали:
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
Напомним, что по итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. Так, в течение года киевляне приобрели 25 тысяч новых легковых авто. В Киевской области было зарегистрировано 5 831 новое авто. Жители Днепропетровской области купили 5232 новых машин. В Одесской области было реализовано 3618 авто, а во Львовской - 3613 единицы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.