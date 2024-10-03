RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы фавориты на Нобелевскую премию мира: кто в списке

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В преддверии объявления Нобелевской премии мира 11 октября эксперты называют несколько ключевых фаворитов, среди которых Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В 2024 году, отмеченном войнами в Газе и Украине, комитет может сосредоточиться на гуманитарных организациях, которые помогают гражданскому населению, пострадавшему от вооруженных конфликтов.

Букмекеры также рассматривали российского диссидента Алексея Навального и украинского президента Владимира Зеленского как возможных претендентов. Однако, согласно правилам, Навальный, который умер в феврале в колонии, не может быть награжден посмертно, а шансы Зеленского невелики из-за продолжающейся войны в Украине.

На фоне глобальных конфликтов и гуманитарных кризисов комитет, возможно, обратит внимание на БАПОР, которое играет ключевую роль в поддержке палестинских беженцев. В то же время, присуждение премии этой организации может вызвать споры, учитывая обвинения в участии некоторых ее сотрудников в нападениях на Израиль в 2023 году.

Некоторые эксперты полагают, что Нобелевская премия мира может быть присуждена Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за его усилия по укреплению международного миропорядка. Возможен также вариант, что премия в этом году не будет вручена, что уже происходило 19 раз в истории премии.

Нобелевская премия мира - одна из самых престижных международных наград, ежегодно присуждаемая за выдающийся вклад в укрепление мира. Учреждена Альфредом Нобелем в конце XIX века.

Лауреатами премии становятся личности и организации, внесшие значимый вклад в разрешение международных конфликтов, продвижение прав человека, разоружение и другие сферы, способствующие миру.

Процесс присуждения премии достаточно сложен и включает в себя выдвижение кандидатур, рассмотрение их Норвежским нобелевским комитетом и, собственно, объявление лауреата.

Премия вручается в Осло, Норвегия, и сопровождается денежной наградой, размер которой варьируется из года в год.

В 2023 году иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, известная своей борьбой за права женщин и демократию в Иране, стала лауреатом Нобелевской премии мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нобелевская премия