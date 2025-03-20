Названы 12 обязательных шагов для громады, чтобы создать качественный план пространственного развития

Это будет привлекать новый бизнес, ведь такой план - фактический знак "стоп" различным видам рейдерства.

Для органов местного самоуправления, которые сейчас на старте разработки документа, предлагается план из 12 шагов, которые облегчат этот процесс.

Она подчеркнула, что несмотря на обязательность для громад планов пространственного развития (ППР), норма о которых вступила в силу 1 января этого года, местные власти должны осознать, что разработка и реализация такого документа будет иметь существенное положительное влияние на экономику громады. В частности, речь может идти об увеличении поступлений от уплаты за землю и в целом об увеличении поступлений в местные бюджеты минимум на 10-20%.

Планы пространственного развития, объясняет нардеп, означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический знак "стоп" различным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и различного мошенничества в сфере градостроительства. К тому же, качественная градостроительная документация в конечном итоге будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. А это, подчеркнула она, уже весомое преимущество для ОМС, поскольку речь идет как минимум на 10-20% больше поступлений.

"Создание и реализация качественного ППР может способствовать увеличению поступлений под уплаты налога на землю - в среднем речь идет о 1-2,5 млн гривен на громаду. Также нужно учитывать, что благодаря ППР можно уменьшить расходы на разработку градостроительной документации - за счет комплексности подходов экономия средств громады составляет в среднем 30% от стоимости отдельно разработанной документации", - подчеркнула Шуляк.

Кроме этого, речь идет об уменьшении расходов на разработку документации по землеустройству по регистрации участков в кадастре - экономия составляет 1-2 тысяч грн с каждого сформированного участка. Также ППР даст возможность менять целевое назначение и осуществлять строительство в пределах и за пределами общины, что приводит к быстрому привлечению инвестиций.

В то же время, сейчас обсуждается возможность отложить действие закона, обязывающего общины иметь план пространственного развития до окончания военного положения в Украине. Но делать этого нельзя, считает Шуляк. Она также отмечает, что большое количество громад, которые находятся на старте разработки, понимают, насколько документ важен для их дальнейшего развития. Для них разработан пошаговый алгоритм, как сделать это максимально эффективно и понятно.

"Уже есть подробная методичка для органов местного самоуправления, и многие громады ею пользуются, поскольку перечень шагов, предложенных в ней, позволяют пройти процесс создания максимально безболезненно", - сообщила глава комитета градостроительства.

Речь идет, в частности, о таких 12 шагах:

Принятие решения о разработке;

Формирование рабочей группы;

Сбор исходных данных;

Утверждение задания на разработку;

Определение разработчика.

Передать разработчику исходные данные;

Разработать ППР;

Провести стратегическую экологическую оценку;

Провести общественные слушания проекта;

Рассмотреть проект архитектурно-градостроительным советом;

Согласовать проект с ОМС смежных территориальных общин;

Утвердить проект и обнародовать его.

К исходным данным, которые нужно собрать, относятся, в частности:

Паспорт громады;

Стратегический план развития громады;

Программа экономического и социального развития;

Характеристика изменений административно-территориального устройства;

Состояние развития социальной инфраструктуры;

Динамика демографического развития;

Уровень образования экономически активного населения;

Занятость населения по отраслям хозяйства;

Характеристика промышленных и с/х предприятий, объектов непроизводственного комплекса;

Объемы инвестиций, перечень потенциальных инвестиций;

Динамика развития инженерной инфраструктуры;

Характеристика автомобильных дорог,

Перечень разработанной градостроительной документации;

Перечень объектов коммунального недвижимого имущества;

Экологический паспорт района за последние 5 лет;

Информация о размерах и охранных зонах объектов культурного наследия;

"В соответствии с расчетами, общий срок выполнения процессов подготовительного этапа составляет примерно 31 неделю. Основного - примерно 50 недель", - сообщила Шуляк.

Пошаговая инструкция для громад: как создать план пространственного развития

С 1 января 2025 года для землеотвода и изменения целевого назначения земельных участков громадам запретили использовать детальные планы территорий - второй по уровню коррупционных рисков документ в градостроительстве. Для того, чтобы это можно было делать, община должна иметь план своего пространственного развития (ППР). При отсутствии такого документа землеотвод невозможен. Однако у многих общин его до сих пор не только нет, но и они даже не начали его создавать.

Документ сложный и его создание требует времени и финансовых ресурсов, но на примере уже созданных ППР другим общинам будет проще решиться на разработку, считает председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Так, планы своего пространственного развития уже создали, в частности, Роганская и Песочинская территориальные громады Харьковского района Харьковской области.

План пространственного развития: основное, что громадам о нем нужно знать

ППР, объясняет Шуляк, является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне и документацией по землеустройству. Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, однако очень гибкий, ведь изменения можно вносить ежегодно. И именно эта документация будет определять, где будет строиться садик, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки. Это открывает новые возможности для автоматизации и прозрачности всех процессов. Единственный недостаток - оформление такой документации дороже, но в перспективе снижение уровня коррупции сэкономит государству миллиарды. В то же время, после создания и реализации ППР доходы местных бюджетов могут вырасти на 10-20%.

По ее словам, ППР разделяет территорию общины на функциональные зоны: земли под жилую застройку, промышленного, рекреационного назначения и тому подобное. Итак, отмечает Шуляк, община определяет, какие территории будут приоритетными для инвестиций и создания рабочих мест, какие - для развития социальной инфраструктуры (строительства школ, больниц и т.д.), а какие необходимо беречь для сохранения биологического разнообразия.

"Для создания ППР громаде сначала нужно собрать много информации: о количестве населения, погоде, кто чем владеет, важные объекты и тому подобное. Затем эту информацию анализируют, и только после этого предлагают решение для плана. В то же время, если пострадавшая от войны громада уже разработала другой документ - программу комплексного восстановления, процесс создания и утверждения ППР будет гораздо проще и быстрее", - подчеркнула председатель Комитета градостроительства.

В отличие от ДПТ, комплексный план пространственного развития территориальной общины распределяется на всю ее территорию, а не только на населенные пункты в ее пределах. А вот утверждается с обязательным учетом государственных, общественных и частных интересов. При этом, результаты разработки ППР обязательно должны быть в электронном виде и станут источником наполнения Государственного земельного и градостроительного кадастров.

Основные этапы разработки комплексного плана

Создание ППР состоит из трех этапов - подготовительного, основного и завершающего.

К подготовительному этапу относятся, в частности:

Принятие решения о разработке;

Формирование рабочей группы;

Сбор исходных данных;

Утверждение задания на разработку;

Определение разработчика.

Во время основного этапа нужно, в частности:

Передать разработчику исходные данные;

Разработать ППР;

Провести стратегическую экологическую оценку;

Провести общественные слушания проекта;

Рассмотреть проект архитектурно-градостроительным советом;

Согласовать проект с ОМС смежных территориальных общин;

Утвердить проект и обнародовать его.

В соответствии с расчетами, общий срок выполнения процессов подготовительного этапа составляет примерно 31 неделю. Основного - примерно 50 недель.

Обязательно учесть мнение жителей

При разработке ППР стоит особое внимание уделять процедурным моментам, в том числе тем, которые связаны с оповещением жителей общины, и привлечением к обсуждению как можно более широкого круга заинтересованных лиц - от местных инвесторов до эко-активистов.

"Убеждена, что жители всегда стремятся к развитию своих населенных пунктов. Поэтому учет мнений общества при выполнении работ по пространственному планированию является полезным и важным. Открытость и прозрачность общественных обсуждений позволяет учесть все предложения граждан, максимально оптимизировав их к новейшим законодательным нормам и программам. Местные жители, предприниматели, фермеры, промышленники и другие заинтересованные лица могут быть привлечены к самому процессу дополнить его своими идеями или инициативами", - объясняет Елена Шуляк.

Она отмечает, что стратегическая сессия - обязательное публичное мероприятие общественного обсуждения по формированию задания на разработку комплексного плана, целью проведения которого является определение перспективы развития громады. В то же время, должна состояться и стратегическая экологическая оценка проекта ППР.

"Ее цель - не допустить существенную деградацию компонентов окружающей среды, защита уязвимых экосистем и населения от чрезмерного антропогенного воздействия, что может быть как следствием размещения особо опасных промышленных объектов, так и необоснованной локализации определенных видов деятельности в тех или иных местностях", - пояснила парламентарий.

Подготовка работы: какие данные нужно собрать ОМС

По словам Шуляк, поскольку в процессе создания ППР будут анализироваться все данные, которые определяют направления жизнедеятельности громады, перечень исходных может быть достаточно объемным. В то же время, напомнила она, гораздо проще будет анализировать данные, подготовленные при создании программы комплексного восстановления, поскольку они также охватывают большинство планировочных процессов.

К таким данным и документам относятся, в частности:

Паспорт громады;

Стратегический план развития громады;

Программа экономического и социального развития;

Характеристика изменений административно-территориального устройства;

Динамика территориального развития, динамика социально-экономического развития;

Состояние развития социальной инфраструктуры;

Динамика демографического развития;

Уровень образования экономически активного населения;

Занятость населения по отраслям хозяйства;

Характеристика промышленных и с/х предприятий, объектов непроизводственного комплекса;

Объемы инвестиций, перечень потенциальных инвестиций;

Характеристика системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и т.д;

Динамика развития инженерной инфраструктуры;

Характеристика автомобильных дорог;

Характеристика туристической инфраструктуры;

Обращение с твердыми бытовыми отходами;

Охрана и использование водных ресурсов;

Перечень разработанной градостроительной документации;

Характеристика опасных природных явлений;

Перечень бесхозного недвижимого имущества;

Перечень объектов коммунального недвижимого имущества;

Основные экологические проблемы, имеющиеся на территории общины;

Отчеты о состоянии окружающей природной среды в районе, за последние 5 лет;

Экологический паспорт района за последние 5 лет;

Перечень только что выявленных объектов культурного наследия;

Информация о размерах и охранные зоны объектов культурного наследия;

Сведения о территориях, которые имеют статус земель историко-культурного назначения.

При этом Шуляк отмечает - на основе собранных данных важно сформировать перечень сильных и слабых сторон жизнедеятельности громады.

"Сильные стороны - это внутренние характеристики территории общины, которые отличают ее среди других общин и оказывают положительное влияние на устойчивое развитие территории. Соответственно, слабые - внутренние характеристики территории громады, которые требуют внимания со стороны органов местного самоуправления для их исправления", - объясняет нардеп.

Пример сильных сторон:

Близость к большому городу (столице, областному центру и т.д.);

Уровень развития транспортной инфраструктуры (наличие железной дороги, аэропорта и т.д.);

Наличие природных ресурсов, которые могут быть использованы для развития туризма, рекреации (леса, водные объекты);

Состояние развития социальной инфраструктуры;

Наличие и состояние развития предприятий;

Наличие инвестиционно привлекательных территорий и т.д..

Примеры слабых сторон:

Плохое экологическое состояние (воздух - выбросы промышленных предприятий; загрязнение почв и грунтовых вод и т.д.);

Уровень изношенности инженерных сетей;

Техническое состояние дорожной инфраструктуры;

Уровень развития социальной инфраструктуры, состояние имеющихся заведений и тому подобное.

Что в итоге

Комплексный план пространственного развития - это защита от незаконных застроек, самовольного строительства и мошенничества в градостроительстве, отмечает Шуляк. Он гарантирует долгосрочное и стабильное развитие громады, независимо от смены власти.

"Местная власть меняется каждые 5 лет, но план остается в силе. Благодаря обязательным общественным обсуждениям местные жители участвуют в создании плана и если их предложения были учтены, то должны быть реализованы. Также ППР проходит экспертизу", - отмечает она.

В то же время это не "застывший" документ. Он может корректироваться и обновляться, ведь потребности громады могут меняться, особенно во время войны. В этом случае экспертиза и общественные обсуждения также обязательны, что защищает ППР от незаконных изменений.

"Планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический знак "стоп" различным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и различного мошенничества в сфере градостроительства. К тому же, качественная градостроительная документация в конечном итоге будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. А это уже весомое преимущество для ОМС, поскольку речь идет, повторюсь, как минимум на 10-20% больше поступлений", - резюмировала Шуляк.