Названа сума виявлених збитків держави внаслідок корупції у 2019 році

Служба безпеки України назвала суму збитків держави внаслідок корупції в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, в минулому році оперативники спецслужби блокували 497 проявів корупції серед українських чиновників різних рівнів.

"Загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери становить понад 65 мільйонів гривень, а виявлені збитки держави та територіальних громад - більш ніж 1 мільярд 400 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за результатами протидії корупції 189 чиновників засудили та 164 людини звільнили з посад.

Нагадаємо, першого січня 2020 року набрав чинності закон про викривачів корупції. Закон гарантує право викривачів корупції на винагороду. При цьому уточнюється, що винагорода гарантується, якщо хабар або нанесений державі збиток у 5000 і більше разів перевищуює прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня парламент схвалив закон про запобігання політичній корупції. Зокрема, документом передбачається заміна "паперової" фінансової звітності партій електронною звітністю.